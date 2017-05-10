Обладатель кубка Стэнли, защитник сборной Швеции Рундблад стал игроком СКА

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником сборной Швеции Давидом Рундбладом. Соглашение рассчитано на один год. Об этом информирует официальный сайт клуба КХЛ.

Рундблад — обладатель кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», серебряный призёр чемпионата мира 2011 года, серебряный и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира.

До 2010 года хоккеист выступал за шведский «Шеллефтео». Был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под общим 17-м номером, в НХЛ выступал за «Оттаву Сенаторз», «Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». В 113 матчах в НХЛ Рундблад набрал 25 очков.

Последние полтора сезона хоккеист провёл в Швейцарии за «Цюрих», где в 60 матчах регулярного чемпионата отметился 42 очками при общем показателе полезности «+37».