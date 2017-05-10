Нападающий «Вашингтона» Эллер не приедет в сборную Дании на ЧМ-2017

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер не сыграет за сборную Дании на чемпионате мира, даже если его клуб проиграет «Питтсбург Пингвинз»в решающем матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщил тренер сборной Дании Томас Йонссон. На групповом этапе ЧМ-2017 датчане уступили командам Латвии и США, обыграли сборную Словакии по буллитам. 11 мая датская команда сыграет со сборной России.

«Он не приедет, даже если «Вашингтон» проиграет, он не сможет приехать в Германию раньше пятницы-субботы, когда останется провести две игры», — сказал Йонссон.