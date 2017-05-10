Агент Якупова: разговоры о будущем Наиля преждевременны

Хоккейный агент Игорь Ларионов высказался о будущем своего клиента — нападающего «Сент-Луис Блюз» Наиля Якупова.

«Разговоры о будущем Наиля преждевременны, у него контракт с «Сент-Луисом» до 1 июля. Нужно время, нужно проанализировать, что делать дальше. Скорее всего, всё будет решено во время драфта в Чикаго, потому что обычно в это время разрешается вести переговоры, хоккеист получает статус свободного агента. Ещё будет драфт расширения для команды из Лас-Вегаса, многие вещи могут поменяться», — цитирует агента ТАСС.