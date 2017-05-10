Сборная России: состояние здоровья Тарасенко не позволит ему сыграть на ЧМ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не сможет помочь сборной России на чемпионате мира. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе российской национальной команды.

Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.

К сожалению, состояние здоровья Владимира Тарасенко после плей-офф НХЛ не позволяет ему играть в хоккей в ближайшее время, так что он не сможет помочь нашей сборной на чемпионате мира. Он должен пройти медицинское обследование, после которого будет установлено, потребуется ли ему операция, или нет», — сообщили в пресс-службе.

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