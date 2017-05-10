Вопрос о дальнейшем участии Мозякина на ЧМ будет решён в ближайшие дни

Состояние капитана сборной России Сергея Мозякина значительно улучшилось. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе национальной команды России.

Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.

«Состояние здоровья капитана национальной сборной Сергея Мозякина находится под бдительным контролем врачей. Чувствует себя Сергей значительно лучше. Вопрос о его участии в следующих матчах будет решён в ближайшие дни», — сообщили в пресс-службе.

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