Да Коста: для французов каждая победа на ЧМ — событие, мы не сборная России

Нападающий сборной Франции Стефан Да Коста поделился впечатлениями от побед над швейцарцами (4:3 Б) и финнами (5:1) на домашнем чемпионате мира.

«Не нужно удивляться тому, что мы радовались победе над швейцарцами так, будто выиграли золото. Знаете, мы же не сборная России, для нас каждая победа на чемпионате мира – это событие, и мы не собираемся сдерживать себя. Тем более что победили мы действительно хорошие команды – финнов и швейцарцев. Мы дважды уступали по ходу игры с командой Швейцарии, но вырвали нужную нам победу. То, как мы радовались ей, – это абсолютно нормально.

Первая игра турнира против норвежцев (2:3) у нас не получилась. Не знаю, в давлении дело или нет, но мы играли не так уверенно, как следующие два матча. Наверное, это давление от того, что играем в Париже, плюс то, что в команде много молодых ребят. Я пропустил матч с финнами, потому что заболел, пришлось поехать в больницу, но теперь со мной всё хорошо», — рассказал Да Коста.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.