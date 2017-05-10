Экхольм: начинать серию плей-офф на выезде совсем не плохо

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм поделился ожиданиями перед серией финала конференции, которую «хищники» начнут в гостях.



«Два года назад мы начинали серию против „Чикаго“ дома. Сразу попали под давление. Если играешь дома, то от тебя ждут только победы, значит, надо сразу побеждать. На выезде отношение другое: „Там два матча, если один зацепите, будет здорово“. Такой подход. Можно контролировать себя, налаживать взаимодействие. Так что начинать серию на выезде совсем не плохо», — цитирует Экхольма официальный сайт НХЛ.