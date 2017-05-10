За кого вы будете болеть в седьмом матче серии «Вашингтон» — «Питтсбург»?

В ночь со среды на четверг мск в Национальной хоккейной лиге состоится седьмой матч полуфинала Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Предлагаем вам принять участие в опросе и ответить, за какую команду вы будете болеть в этом противостоянии: «Вашингтон» Александра Овечкина или «Питтсбург» Евгения Малкина?

Напомним, что за последние 12 лет это третья встреча этих клубов в плей-офф. В 2009 и 2016 годах победителем серии были «пингвины», которые затем становились обладателями кубка Стэнли. Начало матча — в 2:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт специальную трансляцию, посвящённую этому событию.

Изгнать демонов или умереть. Как Овечкин играл в седьмых матчах серий НХЛ Лучший шанс для Александра Овечкина выиграть Кубок Стэнли. Нужно только выиграть седьмой матч серии у «Питтсбурга».

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