Лавиолетт: «Нэшвилл» умеет подстраиваться под манеру игры соперника

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями перед серией финала Западной конференции, в которой его команда встретится с победителем серии «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» (3-3).



«В первых двух сериях мы играли против команд с разным стилем хоккея? Я уже часто это говорил. Мы умеем подстраиваться под манеру игры соперника. В Центральном дивизионе команды играют по-разному. Мы неплохо с этими проблемами справлялись», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.