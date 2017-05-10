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Вратарь Андрей Макаров перешёл из «Спартака» в «Нефтехимик»

10 мая 2017, среда. 18:54. Хоккей

По договору обмена с московским «Спартаком» в хоккейный клуб «Нефтехимик» перешёл голкипер Андрей Макаров, информирует официальный сайт нижнекамской команды.

В прошедшем сезоне 24-летний вратарь выступал за «Куньлунь Ред Стар» в составе которого провёл 31 матч и выиграл 12 из них. Коэффициент надёжности составил 2,61, при 91,1 % отражённых бросков.

«Нефтехимик» официально объявил о переходе защитника Шарипзянова
Чад Ро перешёл в «Нефтехимик»

Сегодня нижнекамский клуб также объявил о подписании соглашения с нападающим Чадом Ро, ранее выступавшим за «Куньлунь Ред Стар», и аренде защитника системы «Лос-Анджелес Уингз» Дамира Шарипзянова.

Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик Андрей Макаров Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
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