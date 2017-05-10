ЧМ-2017: Сергей Мозякин пропустит матч со сборной Дании

Нападающий сборной России Сергей Мозякин пропустит матч чемпионата мира–2017 с командой Дании, который состоится 11 мая, сообщил тренер национальной команды Харийс Витолиньш. Напомним, Мозякин получил повреждение в игре с Германией после силового приёма Патрика Хагера. (6:3).

«Коньком по шее – разве так можно?» Реакция Америки на старт ЧМ За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию.

Испорченный телефон. Зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко? Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?

«Сергей Мозякин не сыграет в матче с Данией. По докторским показателям завтра Мозякину лучше не играть. Ему надо два дня пропустить, завтра должен приступить к работе», — приводит слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.