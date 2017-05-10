Барабанов: с Путиным из мировых звёзд может сравниться Зуб

Нападающий сборной России Александр Барабанов рассказал о подготовке команды к матчу с Данией на чемпионате мира–2017 и отреагировал на шесть голов Владимира Путина, которые тот забил в гала-матче Ночной хоккейной лиги.



«Вчера отдохнули, погуляли. Сегодня вернулись к тренировкам, соскучились уже по льду. Кто из мировых звёзд может сравниться с Владимиром Путиным, который забросил шесть шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги? Я не знаю, может, Артём Зуб. Мне самому шесть шайб удавалось забивать только в детстве, когда играли по 40 минут.



Данию в деле не видел, но сегодня вечером будет собрание, на котором нам всё расскажут. С датчанами играл пару матчей, но не на чемпионатах мира. Команда быстренькая, хорошо двигается. Всё зависит от нас, как мы настроимся. Дай Бог, чтобы и дальше у нас была такая реализация большинства. Нам с партнёрами по звену тоже хочется забивать голы, но кто-то должен делать черновую работу. Здорово, что наши центральные нападающие выигрывают вбрасывания, сразу появляется инициатива», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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