Нападающий Владимир Соботка сыграет за Чехию на ЧМ-2017

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Соботка присоединится к сборной Чехии на чемпионате мира–2017, сообщил генеральный менеджер «музыкантов» Дуг Армстронг.



29-летний Соботка перешёл в «Сент-Луис» из «Авангарда» перед окончанием регулярного сезона НХЛ-2016/17 и дошёл с командой до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где «Блюз» потерпели поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2-4).

Сборная Чехии сыграла три матча на ЧМ-2017, победив сборные Финляндии (4:3 Б) и Беларуси (6:1), и потерпев поражение от Канады — 1:4.

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