ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Италии

На чемпионате мира по хоккею–2017 сборная США уверенно обыграла команду Италии, встреча завершилась со счётом 3:0.



Заброшенными шайбами отметились Андрес Ли и Брок Нельсон, оформивший дубль. Сухой матч оформил американский вратарь Джимми Ховард.



Сборная США на ЧМ-2017 выиграла три из четырёх матчей: победы были одержаны над Данией, Швецией и Италией, а единственное поражение нанесла команда Германии. Итальянская национальная команды пока проиграла все свои матчи на турнире, пропустив 18 шайб в четырёх встречах.



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