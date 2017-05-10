Майр: не могу требовать от Италии большего, с США пропустили быстрые голы

Главный тренер сборной Италии Штефан Майр прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа США (0:3) на чемпионате мира—2017.



«Поздравляю сборную США с такой уверенной победой. Когда мы готовились к этому матчу, то понимали, что встречаемся с топ-командой. Не могу требовать от своих ребят большего, чем они показывают на этом чемпионате мира. Соперник быстро забил, мы пропустили такие же быстрые голы, как и в матче с российской сборной. Повторю, что, несмотря на всё, горжусь своей молодой командой», — передаёт слова Майра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Италии