Льюис: не думаю о возможности вылета Беларуси из элиты, только о следующей игре

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюс подвёл итоги после поражения в матче чемпионата мира с командой Швейцарии (0:3).

«Поздравляю соперника, они играли с большой энергией, начали матч именно так, как это хотели сделать мы, – оказывали давление, забили в большинстве. Соперник три периода провёл солидно, уверенно, не уступая в борьбе. Все наши немногочисленные шансы свёл на нет вратарь швейцарцев. Нет, я не думаю о возможности вылета из элитного дивизиона, я думаю только о следующей игре с французами. Может, это скучный ответ, но давайте идти игра за игрой», — цитирует Льюиса «Р-Спорт».