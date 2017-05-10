С. Костицын: беспредел, у Беларуси не получалось доехать до ворот, стыдно

Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын выразил недовольство игрой своей команды после игры с командой Швейцарии (0:3).



«Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясёт кого-то или что… Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите», — приводит слова Костицына «Р-Спорт».

Сборная Швейцарии переиграла Беларусь, забросив три шайбы