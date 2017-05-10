Фаст: почему я мало играл в ЦСКА? Это лучше спросить у Квартальнова

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст, выступавший последние два сезона за ЦСКА, подвёл итоги прошедшего сезона. Московские «армейцы» уступили во втором раунде плей-офф «Локомотиву» (2-4).



««Локомотив» просто очень сильная команда, у них классные игроки. Думаю, мы хорошо играли в первых двух матчах, а потом произошло что-то необъяснимое. Ярославцы оказались просто сильнее. Не думаю, что игроки ЦСКА устали от хоккея Квартальнова. У нас была система, и мы в неё верили. Уверен, что все ребята отдавались работе полностью. Как и Квартальнов. Мы сделали всё, чтобы выиграть Кубок, но этого оказалось недостаточно. Думаю, такие же ощущения есть у всех в команде.



Почему я мало играл? Это лучше спросить у тренера. Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, я хотел играть больше. Каждый хочет играть столько, сколько может. Это была не моя ситуация. В первом сезоне в ЦСКА я сыграл 25 матчей. Я могу только много работать и ждать своего шанса. Кто будет играть — это решение тренера», — сказал Фаст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью Виктора Фаста читайте завтра, 11 мая, на «Чемпионате».

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