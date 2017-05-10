«Автомобилист» подписал новый контракт с Александром Торченюком

Нападающий Александр Торченюк продолжит выступать за «Автомобилист», информирует официальный сайт команды из Екатеринбурга. 25-летний хоккеист заключил с клубом двухлетний контракт.



На взрослом уровне Торченюк выступал в ВХЛ сначала год за «Саров», затем два сезона за ТХК (Тверь). В 2015 году Александр перешёл в «Автомобилист» и стал единственным игроком, который за два сезона не пропустил ни одного матча нашей команды. За 126 игр он набрал 54 (19+35) очка.



2015 году Александр стал победителем Универсиады, будучи капитаном студенческой сборной России.