«Металлург» Мг подписал контракты с Шаусом, Бобряшовым и Сироткиным

Магнитогорский «Металлург» подписал контракты с защитниками Ником Шаусом и Никитой Бобряшовым, а также нападающим Никитой Сироткиным, информирует официальный сайт клуба.



30-летний Шаус в прошедшем сезоне выступал за «Пардубице», где в 48 матчах записал на свой счёт 36 (7+29) результативных баллов.



23-летний Сироткин в сезоне-2016/17 провёл 44 матча в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, на его счету 16 заброшенных шайб и 5 голевых передач при показателе полезности «+1».



21-летний Бобряшов в 41 матче ВХЛ набрал 13 (3+10) очков.