Плющенко: Путин — самый спортивный президент мира!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился эмоциями после матча Ночной хоккейной лиги с командой президента России Владимира Путина. Президент страны набрал в матче 10 (6+4) очков.

Владимир Путин забросил шесть шайб в гала-матче Ночной лиги

6 шайб Путина. Президент России сыграл в хоккей в гала-матче Ночной лиги Президент России Владимир Путин набрал 11 (6+5) очков в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

«Мы сегодня проиграли в гала-матче (НХЛ) «Легенды хоккея» против «Сборной Ночной хоккейной лиги».

Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно шесть шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира», – написал Плющенко в своём «инстаграме».