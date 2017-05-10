ЧМ-2017: сборная Финляндии одержала победу над Словенией

В матче чемпионата мира по хоккею-2017 сборная Финляндии одержала победу над командой Словении, встреча завершилась со счётом 5:2.



В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Вели-Матти Савинайнен, Микко Рантанен, Себастьян Ахо, Маркус Хянникяйнен и Томи Саллинен. У команды Словении забитые голы на свой счёт сумели записать Анже Куралт и Рок Тичар.



Сборная Финляндии в четырёх матчах на ЧМ одержала победы над Беларусью и Словенией, и уступила Франции и Чехии. Словения проиграла все свои матчи.