ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам

На чемпионате мира по хоккею-2017 страна-хозяйка турнира, сборная Германии, одержала победу в буллитной серии матча с командой Словакии, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.



В составе немецкой сборной заброшенными шайбами отметились Патрик Раймер и Ясин Эхлиц, победный буллит реализовал Доминик Каун. У Словакии забитые шайбы на свой счёт записали Томаш Матоушек и Либо Гудачек.



Сборная Германии на турнире сыграла четыре матча, одержав победы над США и Словакией, проиграв Швеции и России. Словакия выиграла один матч из четырёх.