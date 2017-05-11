Чайковски: сборной Словакии нужно оставаться единой, поражения случаются

Защитник сборной Словакии Михал Чайковски прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со сборной Германии (2:3 Б). Словакия упустила преимущество в две шайбы по ходу встречи.



«Мы не проиграли игру, мы уступили по буллитам. Мы могли сыграть лучше, но не получилось. Забили дважды, а потом сопернику удалось сравнять счёт. Нам нужно лучше играть. Сборной Словакии нужно оставаться единой, не терять надежды. Поражения случаются», — передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам