Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чайковски: сборной Словакии нужно оставаться единой, поражения случаются

11 мая 2017, четверг. 00:21. Хоккей

Защитник сборной Словакии Михал Чайковски прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со сборной Германии (2:3 Б). Словакия упустила преимущество в две шайбы по ходу встречи.

«Мы не проиграли игру, мы уступили по буллитам. Мы могли сыграть лучше, но не получилось. Забили дважды, а потом сопернику удалось сравнять счёт. Нам нужно лучше играть. Сборной Словакии нужно оставаться единой, не терять надежды. Поражения случаются», — передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
11 мая 2017, четверг
00:54 Женскую сборную Канады на ОИ-2018 будет возглавлять Лаура Шулер
00:51 Цигер: игроки сборной Словакии были злы из-за задержки второго периода
00:48 Штурм: организаторы были правы, задержав матч — лёд был не в лучшем состоянии
00:37 Дравецки: нам надо отдохнуть и сильно начать матч с Россией
00:29 Л. Гудачек: с Россией будет битва, в которой Словакия может победить
00:21 Чайковски: сборной Словакии нужно оставаться единой, поражения случаются
00:07 ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам
10 мая 2017, среда
23:32 ЧМ-2017: сборная Финляндии одержала победу над Словенией
23:29 Плющенко: Путин — самый спортивный президент мира!
23:09 «Металлург» Мг подписал контракты с Шаусом, Бобряшовым и Сироткиным
22:40 Cборная России готовится к матчу с Данией. Фоторепортаж
22:35 Второй период матча Словакия – Германия задержался из-за проблем со льдом
22:22 «Автомобилист» подписал новый контракт с Александром Торченюком
22:21 Фаст: почему я мало играл в ЦСКА? Это лучше спросить у Квартальнова
21:56 Макдэвид: неважно, как «Эдмонтон» выиграл шестой матч, главное — победа
21:29 С. Костицын: беспредел, у Беларуси не получалось доехать до ворот, стыдно
21:06 Льюис: не думаю о возможности вылета Беларуси из элиты, только о следующей игре
20:55 Марун: у «Анахайма» хороший, опытный состав, но «Эдмонтон» справляется
20:27 Нападающий Евгений Грачёв подписал новый контракт с «Торпедо»
20:08 Блашилл: не знаю, сыграет ли Шмальц с Латвией, у него травма верхней части тела
19:53 Майр: не могу требовать от Италии большего, с США пропустили быстрые голы
19:51 Сборная Швейцарии переиграла Беларусь, забросив три шайбы
19:49 Дадонов: постараемся справиться с Данией без Мозякина
19:49 ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Италии
19:43 Нападающий Владимир Соботка сыграет за Чехию на ЧМ-2017
19:37 Витолиньш: звонить сейчас Овечкину неправильно, игру «Вашингтона» не посмотрю
19:31 Барабанов: с Путиным из мировых звёзд может сравниться Зуб
19:29 Витолиньш: у Капризова, Береглазова и Светлакова есть шанс сыграть на ЧМ-2017
19:10 Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России в игре с датчанами
19:07 ЧМ-2017: Сергей Мозякин пропустит матч со сборной Дании
18:54 Вратарь Андрей Макаров перешёл из «Спартака» в «Нефтехимик»
18:37 Владимир Путин забросил шесть шайб в гала-матче Ночной лиги
18:22 «Спартак» подтвердил переход форварда Станислава Чистова
17:55 Мозякин пропустил тренировку сборной России накануне матча с Данией на ЧМ-2017
17:54 Кросби: в эпизоде с ударом о борт всё произошло быстро, я неудачно упал
17:34 Лавиолетт: «Нэшвилл» умеет подстраиваться под манеру игры соперника
17:30 За кого вы будете болеть в седьмом матче серии «Вашингтон» — «Питтсбург»?
17:10 Экхольм: начинать серию плей-офф на выезде совсем не плохо
17:00 Да Коста: для французов каждая победа на ЧМ — событие, мы не сборная России
16:51 Путин: развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами
16:36 СКА может построить новую арену недалеко от Московского парка Победы
16:25 Вопрос о дальнейшем участии Мозякина на ЧМ будет решён в ближайшие дни
16:18 Нападающий Михаил Варнаков продолжит карьеру в московском «Динамо»
16:15 Сборная России: состояние здоровья Тарасенко не позволит ему сыграть на ЧМ
16:11 Агент Якупова: разговоры о будущем Наиля преждевременны
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+