Л. Гудачек: с Россией будет битва, в которой Словакия может победить

Нападающий сборной Словакии Либор Гудачек прокомментировал поражение от Германии (2:3 Б) на чемпионате мира – 2017 и поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной России.



«Мы удачно начали матч, забили в первом периоде, но потом всё пошло не так хорошо. Мы проиграли. Это тяжело. Нам предстоит три тяжёлых матча, нужно собраться. Мы знаем, что наш следующий соперник — сборная России — очень сильна. Будет сложный матч, но нам нужны очки. У России много хороших хоккеистов. Будет битва, мы можем победить», — сказал Гудачек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

ЧМ-2017: сборная Германии отыгралась с 0:2 и победила Словакию по буллитам