Цигер: игроки сборной Словакии были злы из-за задержки второго периода

Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Германии (2:3 Б) на чемпионате мира — 2017.



«Это была первая игра, когда мы сыграли блестяще как команда. Мы забили голы. После последней игры мы подготовили хороший план на матч. Тяжёлая встреча. Спасибо ребятам, они большие молодцы. После первого периода мы очень долго ждали выхода на лёд, ребята были злы, потому что мы начали матч очень сильно. Но судья принял решение, значит было небезопасно играть», — передаёт слова Цигера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.