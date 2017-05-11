Женскую сборную Канады на ОИ-2018 будет возглавлять Лаура Шулер, экс-хоккеистка команды, информирует официальный сайт сборной Канады.



«Для меня было большой честью представлять Канаду в качестве игрока на зимних Олимпийских играх 1998 года, и я испытываю примерно те же чувства, когда появилась возможность возглавить команду Канады в Пхёнчхане. Мне повезло, что я могу работать вместе со умелым штатом сотрудников и талантливой группой игроков. С нетерпением ждём поездки на зимние Олимпийские игры 2018 года», — сказал Шулер.