«Вашингтон» с Овечкиным третий раз проиграл серию с «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» уступил во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3-4. Таким образом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в третий раз проиграл серию плей-офф НХЛ «Питтсбургу». В седьмом матче второго раунда «пингвины» победили со счётом 2:0.
Голами отметились игроки «Питтсбурга» Брайан Раст и Патрик Хёрнквист. В финале Востока «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Оттава Сенаторз». «Оттава» в полуфинале Конференции обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» 4-2. Следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли стартует 16 мая.
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