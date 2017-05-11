«Вашингтон» с Овечкиным третий раз проиграл серию с «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» уступил во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3-4. Таким образом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в третий раз проиграл серию плей-офф НХЛ «Питтсбургу». В седьмом матче второго раунда «пингвины» победили со счётом 2:0.

Голами отметились игроки «Питтсбурга» Брайан Раст и Патрик Хёрнквист. В финале Востока «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Оттава Сенаторз». «Оттава» в полуфинале Конференции обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» 4-2. Следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли стартует 16 мая.

Овечкин провалил главный матч в карьере и освободился для ЧМ. Как это было «Вашингтон» и «Питтсбург» провели седьмой матч серии. Команда Александра Овечкина снова вылетела из борьбы за Кубок Стэнли.