Овечкин завершил седьмой матч серии с «Питтсбургом» с показателем полезности «-2

В решающем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли «Вашингтон» потерпел поражение от «Питтсбурга» (0:2) и вылетел из плей-офф.
Капитан и звезда «Вашингтона» не набрал очков, закончив матч с показателем полезности «-2». В его присутствии забил Брайан Раст, а когда Патрик Хёрнквист удвоил счёт — Овечкин не смог вывести шайбу из своей зоны.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов имеет показатель полезности «0» при 2 бросках, игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — «0» при 3 бросках.
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