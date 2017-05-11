«Вашингтон» — «Питтсбург»: Уильямс впервые в карьере проиграл в седьмом матче

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Джастин Уильямс впервые в своей карьере уступил в седьмом матче серии плей-офф.

«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:0 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и выиграл в серии — 4-3.

На 29-й минуте Брайан Раст забросил после передач Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а на 45-й минуте Патрик Хёрнквист удвоил преимущество гостей после результативного паса Джастина Шульца.

До этой встречи на счету трёхкратного обладателя кубка Стэнли Уильямса было семь побед в семи седьмых матчах серии плей-офф, при этом он неизменно уходил со льда с набранными очками.

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