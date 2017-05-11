Выиграет ли Овечкин когда-нибудь Кубок Стэнли?

«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:0 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и выиграл в серии — 4-3.

На 29-й минуте Брайан Раст забросил после передач Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а на 45-й минуте Патрик Хёрнквист удвоил преимущество гостей после результативного паса Джастина Шульца.

«Вашингтон» в третий раз в истории с момента выступления за команду Александра Овечкина не смог переиграть «Питтсбург» в плей-офф и пройти дальше полуфинала конференции. Овечкин завершил заключительную встречу своей команды с показателем полезности «-2».

В финале Восточной конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттавой Сенаторз».

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Овечкин провалил главный матч в карьере и освободился для ЧМ. Как это было «Вашингтон» и «Питтсбург» провели седьмой матч серии. Команда Александра Овечкина снова вылетела из борьбы за Кубок Стэнли.