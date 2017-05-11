«Питтсбург» обновил рекорд по гостевым победам в седьмых матчах серий

«Питтсбург Пингвинз» в решающем матче полуфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции обыграл на выезде «Вашингтон Кэпиталз» (2:0, 4-3 в серии). Таким образом, в гостевых седьмых матчах серий Кубка Стэнли «пингвины» одержали 6 побед и не потерпели ни одного поражения.

Благодаря этому «Питтсбург» обновил свой же рекорд по гостевым победам в решающих матчах серий среди всех команд североамериканских спортивных лиг (НХЛ, НБА, NFL, MLB).

В финале Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Оттавой Сенаторз». Первый матч состоится 16 мая на льду «Пингвинз».