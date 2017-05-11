Определились участники финалов конференций розыгрыша Кубка Стэнли

В розыгрыше Кубка Стэнли стали известны все участники финалов конференций. В топ-4 лучших команд по итогам плей-офф вошли «Нэшвилл Предаторз», «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм Дакс».
Покинули турнир — «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашигтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерс».
Финал Западной конференции:
«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» (первый матч серии пройдёт 13 мая).
Финал Восточной конференции:
«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» (первый матч серии состоится 14 мая).