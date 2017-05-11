Овечкин: «Вашингтон» не использовал свои шансы. Но мы старались, очень старались

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после поражения в решающем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли со счётом 0:2 (3-4 в серии). Капитан и звезда «Вашингтона» не набрал очков, закончив матч с показателем полезности «-2». В его присутствии на льду забил Брайан Раст, а Патрик Хёрнквист удвоил счёт, после того как Овечкин не смог вывести шайбу из своей зоны.



«Мы не использовали свои шансы. Но мы старались. Очень старались.



Без забитого гола невозможно выиграть матч. Конечно, это наша вина. У нас было много моментов, но мы их не использовали, а пара ошибок стоила нам игры», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин завершил 7-й матч серии с «Питтсбургом» с показателем полезности «-2»

Снова без кубка Стэнли. Убитая мечта Овечкина: девятая серия «Вашингтон» проиграл. Лучший снайпер своей эпохи Александр Овечкин вновь остался с разбитой мечтой о кубке Стэнли. Кто виноват и что делать?