Флёри: «Питтсбург» выиграл длинную серию с хорошей командой

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился впечатлениями после победы в решающем матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0, 4-3 в серии). В финальной серии Восточной конференции «пингвины» встретятся с «Оттавой Сенаторз».



«Это была долгая серия против хорошей команды. Игроки „Вашингтона“ давили до самого конца. Мы гордимся тем, как сегодня сыграли, и тем, как смогли справиться с давлением, которое соперник оказывал на нас на протяжении всей серии», — приводит слова Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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