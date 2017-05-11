Оши: нужно, чтобы кто-то вёл игроков за собой, но сегодня у нас этого не было

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился впечатлениями после поражения в решающем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:2, 3-4 в серии). Это уже третье поражение «Вашингтона» с Александром Овечкиным от «Питтсбурга» в серии плей-офф НХЛ.



«Чтобы добиться успеха в это время года, нужно, чтобы все 20 игроков действовали отлично. Нужно, чтобы кто-то повёл ребят за собой, но сегодня у нас этого не было», — приводит слова Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Снова без кубка Стэнли. Убитая мечта Овечкина: девятая серия «Вашингтон» проиграл. Лучший снайпер своей эпохи Александр Овечкин вновь остался с разбитой мечтой о кубке Стэнли. Кто виноват и что делать?