Тротц: я сейчас на эмоциях и не хочу отвечать на вопросы об Овечкине

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после поражения от «Питтсбург Пингвинз» (0:2, 3-4 в серии) в решающем матче второго раунда Кубка Стэнли отказался комментировать игру капитана команды Александра Овечкина, который единственным завершил эту встречу с показателем полезности «-2».

Снова без кубка Стэнли. Убитая мечта Овечкина: девятая серия «Вашингтон» проиграл. Лучший снайпер своей эпохи Александр Овечкин вновь остался с разбитой мечтой о кубке Стэнли. Кто виноват и что делать?

Трагедия «Вашингтона». «Мы старались как могли...» «Вашингтон» драматично проиграл седьмой матч и выбыл из плей-офф, вновь оставив своих болельщиков без надежды на кубок Стэнли.

«Почему, по-вашему, Овечкин ни разу в карьере не выстрелил в плей-офф? Сейчас я на эмоциях и не хочу отвечать на этот вопрос. Мы побеждаем и проигрываем всей командой – пожалуй, это лучший ответ, что я сейчас могу дать.

Не хочу отвечать на вопросы об Овечкине", – цитирует Тротца CSN.