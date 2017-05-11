Малкин: приглашаю Брызгалова на финал конференции в Питтсбург

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на высказывание известного вратаря Ильи Брызгалова, который перед решающим матчем 2-го раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3-4 в серии) сделал прогноз в пользу команды Александра Овечкина. В финальной серии Восточной конференции «пингвины» встретятся с «Оттавой Сенаторз». В топ-4 лучших команд по итогам плей-офф вошли также «Нэшвилл Предаторз» « и «Анахайм Дакс».

«Хочу пригласить тебя на финал конференции в Питтсбург», – написал Малкин Брызгалову в своем «твиттере».