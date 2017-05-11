Гуськов: Овечкин заслуживает того, чтобы выиграть Кубок Стэнли

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов выразил уверенность в том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заслуживает победы в Кубке Стэнли. Столичная команда сегодня ночью уступила в седьмом матче четвертьфинальной серии с «Питтсбургом» со счётом 0:2.



«Верю ли я в то, что Овечкин выиграет Кубок Стэнли? Почему бы и нет? Как хоккеист, Овечкин заслуживает Кубка Стэнли, поскольку в НХЛ он является звездой. Так как у него долгосрочный контракт с «Вашингтоном», поэтому, если в ближайшее время он выиграет трофей, то выиграет его именно с этой командой. Прогнозы нереальные. Могу пожелать ему удачи в следующем сезоне, чтобы та мечта, которая есть у каждого хоккеиста, выступающего в НХЛ, у Александра сбылась», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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