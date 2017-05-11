Мухометов: Сигарёву и Бутузову нужно было перейти, чтобы карьера пошла вверх

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов прокомментировал обмен, в результате которого во Владивосток переехал нападающий «Сибири» Владимир Бутузов, а в Новосибирск – Андрей Сигарёв.

«Сибирь» обменяла в «Адмирал» Бутузова, получив взамен Сигарёва

«Мы получили ещё и денежную компенсацию, поэтому обмен был крайне выгоден для нас. Бутузов здорово стартовал в „Сибири“ ещё при Квартальнове, а затем у него что-то пошло не так. Сигарёв неплохо начал сезон, но потом разладилось. Оба хоккеиста могут играть на высоком уровне и принести пользу команде. Обоим нужно было поменять клуб, чтобы их карьера пошла по восходящей», — цитирует Мухометова официальный сайт команды.