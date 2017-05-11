Пашков: единственный шанс для Овечкина – Олимпийские игры

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что Олимпиада – единственный шанс для Александра Овечкина выиграть титул в своей карьере.



«Овечкин уже в том возрасте, когда пора выигрывать. Карьера у него пока не очень задалась в плане титулов. Я имею в виду Кубок Стэнли. Но, с другой стороны, он почти всю карьеру пока проводит в «Вашингтоне», это тоже очень важно. Единственный шанс для него – это Олимпийские игры. Как он говорит, он будет там играть несмотря ни на что», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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