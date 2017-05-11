Читатели считают, что сборная России должна включить в заявку Капризова

На «Чемпионате» завершился опрос: «Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России на чемпионате мира по хоккею — 2017?».



Абсолютное большинство читателей «Чемпионата» (71%) считает, что из запасных наиболее достоин попадания в основной состав национальной команды форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Второе место с 16% голосов занял другой «армейский» нападающий Валерий Ничушкин, замкнул тройку ещё один игрок ЦСКА Роман Любимов, за которого проголосовали 5% респондентов.



С полными результатами опроса можно ознакомиться здесь.