Чемпионский парад СКА пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая

Чемпионский парад СКА в честь победы команды в Кубке Гагарина в сезоне-2016/17 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге, информирует официальная страница клуба в «Твиттере».



СКА в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги во второй раз в истории завоевал кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург». Команда Олега Знарка проиграла всего в двух матчах за четыре сыгранные серии плей-офф.

«Параду чемпионов — быть! 28 мая, Невский проспект и Дворцовая площадь!» — говорится в сообщении.