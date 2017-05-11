Обыграет ли Россия Данию? Как завершатся матчи седьмого дня ЧМ

11 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут очередные матчи группового этапа. Сборная России проведёт свой четвёртый матч на турнире, а соперником станет команда Дании.



Россияне выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.



Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч игрового дня:



— Россия — Дания;

— Чехия — Норвегия;

— Швеция — Латвия;

— Канада — Франция.



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