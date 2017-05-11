ЧМ-2017: сборная Швеции дозаявила защитника Филипа Хольма

Сборная Швеции на чемпионате мира по хоккею — 2017 дозаявила защитника Филипа Хольма, информирует официальный сайт федерации хоккея Швеции.



25-летний хоккеист выступает в шведской лиге за «Вёкше», за который в прошедшем сезоне провёл 54 матча, записав на свой счёт 21 (4+17) результативный балл при показателе полезности "+24" и 30 минутах штрафного времени.

Шведская сборная провела на чемпионате мира — 2017 три встречи. В матчах со сборной России и США команда «Тре крунур» потерпела поражения со счётом 1:2 Б и 3:4 и одержала победу над Германией (7:2).