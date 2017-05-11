Да Коста: не имею ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА

Нападающий сборной Франции и ЦСКА Стефан да Коста рассказал, что не знает, останется ли он в «армейском» клубе.



«Предыдущий год получился очень сложным для меня из-за травм, но я считаю, что смог хорошо вернуться в строй в конце сезона и неплохо выглядел в плей-офф. К сожалению, с командой мы не смогли решить поставленных задач. Знаю, что мой большой друг Ян Муршак уже покинул команду и подписал контракт с „Торпедо“ из Нижнего Новгорода, уверен, он добьётся там успеха. Что касается меня, то у меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА», — цитирует да Косту «Р-Спорт».