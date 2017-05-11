Модано: Овечкин никогда не победит Кросби

Легендарный нападающий Майк Модано прокомментировал победу «Питтсбург Пингвинз» над «Вашингтон Кэпиталз» (2:0, 4-3 в серии) во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2017. Капитан и звезда «Вашингтона» Александр Овечкин в седьмой игре не набрал очков, закончив матч с показателем полезности «-2». В его присутствии на льду забил Брайан Раст, а Патрик Хёрнквист удвоил счёт, после того как Овечкин не смог вывести шайбу из своей зоны.

6 самых больших поражений в карьере Овечкина Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» вновь вылетел из розыгрыша плей-офф. Вспоминаем другие крупные неудачи Великой Восьмёрки.

«Отличная тактика, Флери снова сыграл прекрасно. Овечкин никогда не победит Кросби. «Питтсбург» будет повторять одно и то же», – написал Модано в своем «твиттере».