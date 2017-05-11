Защитник сборной Канады Бэрри получил травму, борясь с партнёром в гостинице

Североамериканский журналист Даррен Дрегер рассказал о травме, которую получил защитник сборной Канады Тайсон Бэрри. Напомним, игрок обороны будет вынужден пропустить оставшуюся часть чемпионата мира — 2017.



По информации журналиста, канадец получил повреждение ноги, устроив шутливую борьбу с партнёром по команде в номере гостиницы.

В 3 матчах ЧМ-2017 Бэрри набрал 7 (2+5) очков.



Сборная Канады на чемпионате мира одержала три победы в трёх матчах, одолев команды Чехии (4:1), Словении (7:2) и Беларуси (6:0).