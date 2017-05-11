Брызгалов: Малкин пригласил меня на финал конференции, но нет костюма медведя

Известный вратарь Илья Брызгалов ответил на приглашение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина посетить финал конференции плей-офф НХЛ в Питтсбурге. Малкин пригласил Брызгалова после того, как тот ошибся с прогнозом победителя серии «Вашингтон» — «Питтсбург», выразив уверенность в победе «Кэпиталз».



«Малкин пригласил меня на финал конференции в Питтсбург. Но у меня нет костюма медведя», – написал Брызгалов в своём «твиттере».

Малкин: приглашаю Брызгалова на финал конференции в Питтсбург

Напомним, что в 2012 году на вопрос «Кто был самой большой угрозой в „Питтсбурге“?» Брызгалов ответил, что не боится ничего, кроме медведей в лесу. После этого над ним стали шутить болельщики «Питтсбурга», которые наряжались в медвежьи костюмы.