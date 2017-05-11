ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Данией

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира—2017 с командой Дании, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча пройдёт сегодня, 11 мая, начало — в 17:15 мск.



Василевский (Сорокин);

Телегин — Андронов — Барабанов, Киселевич — Гавриков;

Панарин — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;

Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;

Ткачёв — Плотников, Зуб.



Россияне выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, а 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.

Сборная России сыграет с Данией и ждёт Овечкина на ЧМ-2017. LIVE Сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Дания. Начало игры в 17:15 мск.