ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Данией

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира—2017 с командой Дании, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча пройдёт сегодня, 11 мая, начало — в 17:15 мск.
Василевский (Сорокин);
Телегин — Андронов — Барабанов, Киселевич — Гавриков;
Панарин — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;
Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;
Ткачёв — Плотников, Зуб.
Россияне выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, а 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.
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